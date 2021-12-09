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"Європейська Солідарність" вимагає відставки мера Полтави за антиукраїнські висловлювання

Олександр Мамай заявив, що на території України відбувається братовбивча війна

"Європейська Солідарність" вимагає відставки мера Полтави за антиукраїнські висловлювання
Олександр Мамай підчас заяви для ЗМІ
Фото: np.pl.ua

Фракція «Європейська Солідарність» в Полтавській міській раді вимагає відставки мера міста Олександра Мамая, який заявив, що на території України відбувається братовбивча війна. Про це повідомив у своєму відеозверненні голова фракції «Європейська Солідарність» в Полтавській міськраді Андрій Карпов.

«Вже майже тиждень пройшов з того часу, коли мер міста Полтава Олександр Мамай на телеканалі «Наш» сказав, що на території України воює Росія і США і що тут йде братовбивча війна», – сказав Карпов.

За його словами, всі свідомі депутати міської ради, в тому числі «Європейської Солідарності», висловили своє обурення цими висловлюваннями, які повністю транслюють російську пропаганду. «Ці його вислови вже розійшлися в Україні і країні-агресорі Росії, яка тепер використовує це як підставу для своєї пропаганди», – додав він.

«Хотів би почути від Олександра Мамая або спростування цієї інформації, або пояснення, що він мав на увазі. Вимагаю від нього вибачитися перед пам’яттю 14 тисяч українців, які загинули за те, щоб в Полтаві був мир, за те, щоб полтавці могли обирати мера на чесних виборах і він не призначався з Москви», – наголосив Карпов.

«Хотів би це почути якнайскоріше, тому що розумію, що кожен може помилятися, в кожного можуть бути різні погляди, але за сім років війни вже треба було розібратися. Тому я вимагаю від вас вибачень, пояснень, якщо ви цього не зробите, я вимагаю вашої відставки», – зазначив депутат.

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