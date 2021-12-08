У Медведчука НАЗК виявило незадекларованого майна на рекордні 73 млн гривень

Йдеться про нерухомість у Києві та в Криму і десять автомобілів.

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості на рекордну суму в декларації народного депутата України. Йдеться про нерухомість та автомобілі вартістю понад 73 млн гривень.

"НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації одним з народних депутатів України на загальну суму понад 73 млн гривень. Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час повної перевірки декларацій посадовців у цьому році", - повідомили у пресслужбі Агентства.

За висновками НАЗК, нардеп у декларації за 2020 рік не вказав вартість нерухомості у м. Києві, яка йому належить, а саме земельну ділянку площею понад 6 гектарів та розміщений на ній будинок площею 2,9 тис. кв. метрів. Під час перевірки встановлено, що вартість земельної ділянки – понад 29 млн грн, а будинку – 16 млн гривень.

Також не задекларовано земельну ділянку в окупованому Криму, право користування якою має його дружина.

Крім того, НАЗК встановило, що народний обранець не зазначив вартість чотирьох власних автомобілів: Mercedes-Benz Maybach S650 (вартістю 24 млн грн), Mercedes-Benz S500 4 Matic (1,8 млн грн), Toyota Land Cruiser 200 (1,1 млн грн) та Renault Duster (500 тис. грн). У декларації не вказано також вартість шести автомобілів, які належать його дружині.

"Матеріали про виявлені ознаки злочину (за ст. 366-2 Кримінального кодексу України – декларування недостовірної інформації) НАЗК направило до Офісу генерального прокурора для відповідного реагування", – зазначається у повідомленні.

НАЗК нагадує, що за недостовірне декларування на суму більш ніж 2000 прожиткових мінімумів (понад 4,5 млн грн) суд за законом може призначити відповідальність у вигляді штрафу від 68 тис. до 85 тис. грн, громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або обмеження волі до 2 років.

"Закон, який за недостовірне декларування на значну суму передбачає більш суворе покарання – позбавлення волі на строк до 2 років, прийнятий лише в червні цього року. Тому застосовувати його можна буде лише щодо декларацій за 2021 рік, які посадовці подаватимуть наступного року", – пояснили у НАЗК.

У повідомленні НАЗК народного депутата не названо. Втім, за даними ЗМІ, йдеться про народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Нагадаємо, наразі Медведчук є підозрюваним у двох кримінальних справах та перебуває під домашнім арештом.