Нацрада заявила про потенційний конфлікт інтересів у Шуфрича

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила телеканалу "Перший незалежний" (ТОВ "Тайм медіа") додаткову перевірку у зв'язку зі зміною мажоритарного власника. У вересні 60%-ва частка компанії перейшла у власність до народного депутата Нестора Шуфрича.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

ТОВ "Тайм медіа" повністю належить компанія "Медіахолдинг новини".

Кінцевим бенефіціаром цієї фірми до кінця вересня була журналістка Діана Панченко. 24 вересня 2021 року власником 60% компанії став Шуфрич.

"З огляду на те, що Нестор Шуфрич очолює комітет Верховної Ради України з питань свободи слова, до повноважень якого, зокрема, належить забезпечення свободи слова, захист прав та свобод працівників засобів масової інформації, гарантії діяльності засобів масової інформації, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" він має потенційний конфлікт інтересів. Оскільки народний депутат має приватний інтерес у сфері, в якій виконує свої службові чи представницькі повноваження, це може впливати на об’єктивність чи неупередженість прийнятих ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень", - йдеться на сайті ради.

Шуфрич нібито передав свою частку в управління компанії ТОВ "Комерційна інновація".

Зважаючи на появу нової інформації, на засіданні Нацради в середу, 8 грудня, вирішили провести додаткову перевірку структури власності ТОВ "Тайм медіа".

Нагадаємо, супутниковий телеканал "Перший незалежний" створений колишніми працівниками "телеканалів Медведчука": ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Він працює за ліцензією на цілодобове супутникове мовлення, виданою 2019 року.

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру.