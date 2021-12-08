До Києва приїхав прем'єр-міністр Хорватії

До Києва в середу, 8 грудня, приїхав прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. До складу хорватської делегації також увійшли міністр закордонних та європейських справ Гордан Грліч-Радман і міністр науки та освіти Радован Фукс.

На сайті уряду України повідомляється, що в рамках візиту Пленкович зустрівся з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Розмова стосувалась поглиблення співпраці у торгово-економічній, туристичній галузі, у сфері цифровізації та освіти.

"Ми зацікавлені в активізації торговельно-економічного співробітництва з Хорватією як у традиційних галузях наших економік, подальшому усуненню бар’єрів у двосторонній торгівлі та спрощенню умов ведення бізнесу, так й у започаткуванні двосторонньої співпраці за новими актуальними напрямами, зокрема у сфері цифровізації та координації зусиль у боротьбі з пандемією", - заявив Шмигаль.

Пленкович зі свого боку зазначив, що Хорватія підтримує прагнення України до інтеграції в Європейський Союз і готова поділитися своїм досвідом. За його словами, Хорватія підтримуватиме присутність українських підприємств на хорватському ринку. Пленкович також додав, що вони сприятимуть відкриттю офісів хорватських туристичних агенцій в Україні.

Нагадаємо, що Пленкович очолює уряд Хорватії з жовтня 2016 року. Востаннє глава уряду Хорватії був у Києві в серпні 2021 року, коли він приїжджав на саміт "Кримської платформи".

Перед тим Пленкович був в Україні у листопаді 2016 року.