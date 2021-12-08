«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі

LB.ua дізнався, чи може судова вертикаль зупинити «велике переселення» з Конча-Заспи та що робитиме Офіс Президента якщо це станеться.

Однак не всі мешканці державних дач погодилися з таким рішенням президента. Щонайменше 10 ексчиновників подали вісім заяв до суду в надії виграти справу та повернути собі дачі в елітному селищі під Києвом. Серед них – колишній керівник ГУР Василь Бурба, віцепрем'єр в уряді Миколи Азарова Володимир Семиноженко та міністерка охорони здоров'я часів Януковича Раїса Богатирьова . Остання виграла суд першої інстанції.

Уже через кілька тижнів секретар РНБО Олексій Данілов повідомив : «Перші 20 осіб перебувають у процедурі залишення своїх державних маєтків». У червні вісім чиновників справді покинули резиденцію в Кончі-Заспі.

«Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище, наприклад, Піскун , Ландік, Васюник, міністри часів Януковича, наприклад, Табачник і Богатирьова, віцепрем’єр часів Порошенка Зубко і навіть директор департаменту корпорації «Богдан» Олександр Ільїн», – заявив тоді президент і пообіцяв виселити «колишніх» з державних резиденцій.

У травні цього року Володимир Зеленський пообіцяв провести повний аудит державних резиденцій у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці і з’ясувати, хто їх орендує і на яких підставах.

Фото: Ліга

Виселення

Будинок відпочинку «Конча-Заспа» і комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» займають майже 400 гектарів землі під Києвом. Там розташовано понад 100 державних будівель і дач, у них проживають близько 200 колишніх і чинних чиновників і майже 50 орендарів.

Повну ревізію державних дач Володимир Зеленський наказав зробити після того, як сам оселився в резиденції в Кончі-Заспі і почав цікавитися, хто мешкає поруч.

«З чого все почалося. Ось я запитав, коли в нас заїхали нові люди. Це вже при мені було: заїжджає якась людина. А мені цікаво – хто ця людина? Я ж також боявся, що, не дай боже, з нашої команди. Мені сказали, що це пластичний хірург. І з цього моменту я попросив повну ревізію всього. Вони всі повинні поїхати», – розповідав президент.

За його словами, наприкінці 2014 року постановою уряду скасували перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання в державних резиденціях.

Фото: president.gov.ua

«На перший погляд виглядає непогано. Але насправді легалізувало перебування на цих землях і резиденціях за дуже символічну плату низки незрозумілих осіб, – говорив навесні Володимир Зеленський. – Ці та низка інших людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт у розмірі 50% і за символічну плату могли там проживати».

Тоді ж, у травні 2021 року, РНБО ухвалила рішення провести аудит держдач у Пущі-Водиці та Кончі-Заспі. Уже в червні на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов повідомив: у процесі виселення 20 перших орендарів:

● Святослав Піскун, колишній генпрокурор;

● Олександр Лавринович, колишній міністр юстиції;

● Дмитро Табачник, колишній міністр освіти і науки;

● Раїса Богатирьова, ексміністерка охорони здоров’я;

● Олена Панасюк (брак інформації у відкритих джерелах);

● Людмила Зубко, дружина Геннадія Зубка, віцепрем’єра у 2014-2019 роках;

● Віктор Івченко, колишній заступник міністра освіти і науки;

● Ольга Матвієнко, дружина покійного нардепа семи скликань, ексголови Вінницької ОДА Анатолія Матвієнка;

● Сергій Юрченко, колишній керівник одеського рибгоспу;

● Іван Васюник, колишній віцепрем’єр-міністр;

● Валерій Череп, екснардеп, колишній міністр транспорту;

● Юрій Гайсинський, екснардеп, колишній заступник генпрокурора;

● Микола Петренко, колишній помічник екснардепа від «Народного Фронту» Сергія Драюка;

● Давид Макар’ян народний депутат VIII скликання від БПП;

● Борис Макар’ян (брак інформації у відкритих джерелах);

● Ілля Папіш, був помічником двох народних депутатів;

● Олександр Ільїн, директор департаменту корпорації «Богдан»;

● Володимир Семиноженко, колишній віцепрем’єр-міністр;

● Віктор Тополов, ексміністр вугільної промисловості.

Фото: Мар'яна П'єцух / hromadske Один з будинків Святослава Піскуна.

Видання LB.ua - одне з небагатьох серед топових загальнонаціональних ЗМІ, яке якісно висвітлює церковну тематику. Тому не гріх буде тут долучитися до кампанії Кирило (Говорун), вчений-богослов, професор університету Лойола-Мерімаунт, науковий співробітник Єльського і Колумбійського університетів

Згодом стало відомо про виселення колишнього очільника ГУР Василя Бурби.

У сюжеті Hromadske директор будинку відпочинку «Конча-Заспа» Олександр Гурін показав кілька звільнених мешканцями держдач. Ексчиновники залишили дерева, які коштують по кілька десятків тисяч доларів, коштовні меблі та мармурові підлоги, все, що встигли набудувати за час свого проживання. А дехто встиг і щось вивезти.

«Вивіз кухню раніше, ніж ми розпочали переговори про звільнення цього будинку. Сказав, що купив за 30 тисяч доларів», – пояснив він про колишнього мешканця Кончі-Заспи.

За словами Олександра Гуріна, Василь Бурба демонтував частину майна, належного державі. На нього подано заяву в поліцію.

«Коли виїжджав Бурба, було демонтовано обладнання, яке належить державі. Були розкомплектовані окремі об’єкти опалення, відеоспостереження, які мали бути відповідно до інвентаризаційних карток. Тому ми звернулися до поліції», – заявив директор будинку відпочинку.

Фото: Громадське Один із будинків у Конча-Заспі, з якого виселили чиновника часів президента Леоніда Кучми Фото: Громадське

Олександр Гурін також повідомив, що заявив у поліцію через «завдані збитки у великому розмірі» на Олександра Литвинова, суддю Конституційного Суду.

Тим часом самі чиновники швидко не здалися й оформили щонайменше вісім позовів до суду.

Прецедент Богатирьової

В останній день листопада 2021 року Голосіївський районний суд задовольнив позов Раїси Богатирьової. Підстава, на якій її виселили, – борги за електропостачання, плюс колишня міністерка самовільно встановила на орендованій території будинок для охорони. Богатирьова швидко погасила заборгованість і подала до суду, щоб оскаржити розірвання договору.

У своїй позовній заяві Богатирьова вказала, що у 2008 році вона уклала договір на спорудження будинку на території Кончі-Заспи. Сума витрат на зведення особняка становила 18 мільйонів гривень, які врахували як орендну плату за наступні 25 років.

У коментарі LB.ua юристка компанії «Міллер» Яна Мороз повідомила, що Раїса Богатирьова може повернутися до будинку, але справу очікує апеляція.

Фото: Укрінформ Раїса Богатирьова

«Голосіївським районним судом міста Києва задоволено заяву про забезпечення позову, якою зобов’язано відповідача забезпечити вільний доступ, проїзд і користування житловим будинком для Раїси Богатирьової та членів її родини. І так, ця ухвала підлягає негайному виконанню, тож вона спокійно може повернутись до цього будинку. Утім наскільки відомо, на цю ухвалу вже подано апеляційну скаргу, тож питання, наскільки довго Раїса Богатирьова зможе користуватись будинком у Кончі-Заспі, залишається відкритим», – каже юристка.

Крім Раїси Богатирьової, у судах перебувають щонайменше 8 позовів проти виселення. Це вже згадані Василь Бурба та Володимир Семиноженко. Також ще з 2020 року позиваються судді Конституційного Суду Олександр Тупицький та Ігор Сліденко. Останній досі не покинув резиденції. У квітні 2021 року Апеляційний суд міста Києва заборонив виселяти Сліденка та членів його родини з кімнати пансіонату №2 в санаторії Кончі-Заспи.

Також з ДУС судяться колишній заступник керівника Державного управління справами Валентин Савицький, підприємиця Ольга Заліско, яка хоче отримати вкладені в ремонт три мільйони, та пластичний хірург Максим Іванчук, якого згадував Володимир Зеленський.

Фото: Мар'яна П'єцух / hromadske Будинок у Кончі-Заспі, з якого виселили чиновника часів президента Леоніда Кучми. Він залишив частину меблів, телевізор за 30 000 євро та позолочену арку за 50 000 євро

Також один позов на трьох подали народний депутат восьми скликань Юхим Звягільський, який помер 6 листопада цього року, тричі віцепрем'єр Володимир Семиноженко й ексголова Верховної Ради Володимир Рибак.

Після перемоги в суді першої інстанції Богатирьової і в них з'явилася надія повернутися в маєтки. Проте за словами Яни Мороз, ці надії можуть виявитися марними, бо апеляційний суд може скасувати рішення про повернення Богатирьової на держдачу. До того ж в Україні відсутнє прецедентне право.

«Винесене Голосіївським районним судом рішення ще нічого не означає, оскільки воно не набуло чинності. Скоріш за все, юристами ДУС буде подана апеляційна скарга на це рішення, тож воно може бути скасоване апеляційним судом. Крім того, не варто забувати, що в Україні не діє прецедентне право, а отже, і це рішення, навіть якщо його не скасує апеляція, не матиме жодного значення під час розгляду інших аналогічних спорів ексчиновників», – пояснює юристка.

«Некоректно і неправильно»

В Офісі президента вважають, що «некоректно і неправильно» говорити, буцім Раїса Богатирьова виграла суд у ДУС.

«Говорити про те, що пані Богатирьова виграла суд у ДУСі, некоректно і неправильно, адже судове рішення по суті позову не прийнято. Восени 2021 року у Голосіївському суді міста Києва відбулося судове засідання, на якому була прийнята ухвала про забезпечення позову пані Богатирьової, яка буде оскаржуватися в апеляційному порядку», – зазначено у відповіді ОП на запит LB.ua.