Кулеба їде до Великобританії говорити про агресію РФ, енергетику та візовий режим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 8-9 грудня здійснить візит до Великої Британії на запрошення державної секретарки у закордонних справах, Співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Глави української та британської дипломатій проведуть підготовче засідання Діалогу стратегічного партнерства України та Великої Британії.

Як зазначили у МЗС, Діалог стратегічного партнерства є новим форматом в українсько-британських відносинах і започатковується відповідно до всеосяжної угоди, що була підписана в жовтні 2020 року в Лондоні президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Дмитро Кулеба та Ліз Трасс обговорять кроки задля зміцнення українсько-британських відносин в політичній, торговельній, економічній, безпековій та оборонній сферах. Глава МЗС України окремо порушить питання лібералізації візового режиму для українських громадян.

У засіданні Діалогу стратегічного партнерства також візьмуть участь представники галузевих міністерств та відомств України та Великої Британії, які узгодять напрями подальшої взаємодії як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій.

"Під час візиту Дмитро Кулеба та Ліз Трасс проведуть окремі двосторонні переговори, ключовими темами яких стануть консолідація підтримки України на тлі агресивних дій Росії, енергетична безпека, спільна протидія викликам в ширшому Чорноморському регіоні", - повідомляють в українському МЗС.

Програма візиту також передбачає виступ міністра на заході, присвяченому інвестиційним можливостям України.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков закликав Канаду, США і Великобританію швидко надати військову допомогу Україні у протидії Росії.

На думку прем’єра Великобританії Бориса Джонсона, Росія має відступити від кордонів України.

Після переговорів президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, лідери країн Європи погодилися, що Росія має припинити загрозливу поведінку щодо України.