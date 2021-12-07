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Лідери країн Європи погодилися, що Росія має припинити загрозливу поведінку щодо України

Президент США Джо Байден поінформував європейських лідерів про свою розмову з російським колегою Володимиром Путіним.

Лідери країн Європи погодилися, що Росія має припинити загрозливу поведінку щодо України
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден у телефонній розмові поінформував європейських лідерів про результати переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Лідери Франції, Італії, Великобританії та Німеччини підкреслили важливість припинення загрозливої поведінки Росії щодо України.

Про це за результатами переговорів повідомила пресслужба уряду Великобританії.

Зазначається, що телефонна розмова Байдена з очільнимком британського уряду Борисом Джонсоном, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, яка стосувалася України, відбулася сьогодні ввечері.

"Президент Байден поінформував інших лідерів про свою розмову з президентом Росії Путіним сьогодні. Лідери підкреслили важливість припинення загрозливої поведінки Росії щодо України. Вони погодилися з необхідністю постійного діалогу з Росією для заохочення цього результату. Лідери домовилися підтримувати тісний контакт і координувати свої підходи до цього питання", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомляли, що президент США Джо Байден сьогодні ввечері вдруге провів розмову з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії.

Дзвінок був здійснений після того, як відбулися переговори між Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним щодо України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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