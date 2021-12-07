Швеція вводить нові обмеження через COVID-19

Тестування на covid-19 проводиться для всіх пасажирів, які прибувають міжнародними рейсами, в аеропорту Арланда, Швеція, 22 люто

У Швеції запровадять нові карантинні обмеження через ситуацію з поширенням коронавірусу COVID-19.

Про це на пресконференції у вівторок заявила прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерсон, повідомляє Reuters.

"Ми спостерігаємо зростання кількості заражень, хоча поки що йдеться про малу кількість випадків. Та нам потрібно діяти разом, аби ситуація не погіршилася, тож сьогодні ми оголосимо нові обмежувальні заходи", - сказала Андерсон.

Нові заходи передбачають обов’язкове носіння масок у громадському транспорті та дотримання дистанції.

Останніми тижнями у Швеції почала зростати кількість захворювань на ковід, тодіяк восени на території країни не спостерігалося спалаху COVID-19. Наразі рівень госпіталізацій у країні є одним із найнижчим у Європі.

Нагадаємо, уряд США з понеділка офіційно запровадив нові вимоги для всіх пасажирів віком від двох років. Відтепер пасажирам при посадці на літак треба мати негативний COVID-тест, зроблений за 24 години, а іноземцям – до того ж обов’язкове підтвердження повної вакцинації.