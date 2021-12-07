Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн попередила Росію про готовність до розширення санкцій

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок заявила, що ЄС готовий до посилення санкцій проти Росії у разі нового вторгнення в Україну.

Також вона сказала, що ЄС готовий до інших "обмежувальних заходи", пише El Fnanciero.

У разі нового нападу Євросоюз, за її словами, відреагує "посиленням і розширенням чинних режимів санкцій. І на додачу до цього ми готові ухвалити додаткові обмежувальні заходи".

Нагадаємо, Україна разом із партнерами розробляє санкційний механізм для стримування Росії від нової агресії. Держава наголошує, що йтиме дипломатичним шляхом, але закликає членів ЄС і НАТО у випадку вторгнення вжити максимально жорстких санкцій проти агресора.

Якими саме будуть ці санкції – достеменно невідомо, але світові ЗМІ з посиланнями на джерела писали про обмеження щодо банків та виробників енергії. Окрім цього, офіційні особи в США і Великобританії обговорювали впровадження більш жорстких санкцій стосовно оточення Путіна, включно з деякими заходами, які хотіли, але не застосували після отруєння родини Скрипалів "Новачком" у Солсбері.

Заходи, над впровадженням яких думають, включають заборону російським олігархам використовувати платіжні картки Visa і Mastercard та обмеження на поїздки до Великобританії і ЄС, а також інші види санкцій, які, можуть швидко "привернути увагу Путіна", але і завдати шкоди американській і європейській економіці.

CNN повідомило, що обмежувальні заходи можуть стосуватися найближчого оточення Путіна, а також відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Bloomberg і Reuters – про санкції проти банків і обмеження на обмін рублів у долари і євро.