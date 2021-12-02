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Кулеба: В ЄС готують економічні санкції для стримування Росії від вторгнення в Україну

Вирішується питання, що робитиме кожен партнер україни окремо в разі нового вторгнення Росії.

Кулеба: В ЄС готують економічні санкції для стримування Росії від вторгнення в Україну
Голова МЗС Дмитро Кулеба
Фото: Скріншот відео

Європейські країни готують пакет економічних санкції, які будуть застосовані до Росії в разі широкомасштабної агресії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками Міністерського засідання ОБСЄ.

"Прямо зараз в різних дипломатичних столицях ведеться дуже конкретна і предметна розмова про конкретні економічні санкції, які будуть включені до цього пакету стримування. Це головна тема наших двох днів", - сказав Кулеба у відеозверненні, оприлюдненому у Facebook.

За його словами, вирішується питання, що робитиме кожен партнер україни окремо в разі нового вторгнення Росії.

"Ці розмови відбуваються за графіком, темп нормальний, досягнутий непоганий прогрес. Наша задача – довести роботу до ефективного результату. Але головне інше – Росія бачить, їй дуже чітко комунікують, що відбувається, які питання проговорюються, і все це для них дуже чіткий сигнал. Вони мають думати двічі, а то і тричі, перш ніж ухвалювати будь-яке рішення військового характеру", - зазначив міністр.

Очільник української дипломатії зауважив, що нині все йде за планом – розробка пакету стримування за трьома напрямками. Перший – чітка комунікація Росії по всім каналам про те, що військова операція в Україні матиме непоправні наслідки. Друге – розробка санкційного пакету для миттєвого застосування в разі військової операції. Третє – поглиблення військово-технічного співробітництва з Україною.

Нагадаємо, за словами Кулеби, Російська Федерація намагається покласти на Україну відповідальністьза порушення мінських домовленостей і деградацію ситуації на Донбасі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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