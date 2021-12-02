США та Євросоюз запровадили нові санкції проти Білорусі

У "чорному" списку опинився середній син Олександра Лукашенка і ще 19 осіб, 12 компаній і три літаки.

Сполучені Штати та європейський Союз 2 грудня запровадили новий пакет санкцій проти Білорусі.

Згідно з оприлюдненого на сайті американського Міністерства фінансів переліку, обмеження торкнулися 20 фізичних осіб, 12 організацій та трьох повітряних суден. У чорному списку, зокрема, опинився бізнесмен, середній син Олександра Лукашенка Дмитро.

Також у санкційному списку перший заступник голови Державного прикордонного комітету Білорусі Ігор Буткевич, заступник начальника ГУБОП - начальник управління з протидії екстремізму Міністерства внутрішніх справ Білорусі Михайло Бедункевич, заступник начальника управління з протидії екстремізму МВС країни Олександр Альокса, заступник начальника ГУ по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Денис Чемоданов та інші представники силових структур Білорусі.

Серед юросіб обмеження було запроваджено до компаній "Президентський спортивний клуб", "Белтехекспорт", "Агророзвіт", "Славкалій", "Трансавіаекспорт", "Кідма", КБ "Пеленг", "Центркурорт" тощо.

Під санкції потрапили три літаки фірм "Трансавіаекспорт" та "Славкалій".

Також санкції запровадили проти державних боргових зобов'язань Мінська. Мінфін заборонив американським громадянам операції з "новими борговими зобов'язаннями, емітованими на термін більше ніж 90 днів з 2 грудня 2021 року або пізніше Міністерством фінансів Республіки Білорусь або Банком розвитку Білорусі.

Євросоюз запровадив санкції, які поширюються на 11 суб'єктів господарювання та 17 білоруських громадян. Серед них - найбільша авіакомпанія "Белавіа" та кілька великих підприємств Білорусі: "Гродно Азот", "Белшина", "Гродно Хімволокно", "Білорусьнафта" тощо.

До переліку потрапили і туристичні компанії, які в ЄС вважають причетними до перевезення мігрантів переважно з Близького Сходу до кордону східного флангу блоку. Крім того, до списку додано кілька суддів та прокурорів, які, як вважається, допомагали режиму Лукашенка розправитися з протестувальниками після виборів у серпні 2020 року.

Санкції Євросоюзу пов'язані зі спровокованою Білоруссю міграційною кризою.

це вже п’ятий пакет запроваджених ЄС персональних санкцій. Раніше обмеження запровадили за фальсифікацію президентських виборів в Білорусі 9 серпня 2020 року і за наступні придушення протестів. У списку санкцій знаходяться 166 фізичних осіб, а також 15 організацій та підприємств.

Крім цього, після примусової посадки літака Ryanair для затримання головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича ЄС ввів економічні санкції щодо Білорусі, які, зокрема, обмежують імпорт нафтопродуктів і калійних добрив.

У відповідь на санкції ЄС Білорусь призупинила свою участь у Східному партнерстві.