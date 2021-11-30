У п'ятий пакет санкцій ЄС проти Білорусі увійдуть 17 людей і 11 компаній, в тому числі "Белавіа" і "Белшина"

У п'ятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Білорусі, який набуде чинності на початку грудня, увійдуть 17 людей і 11 компаній. Серед них - найбільша авіакомпанія "Белавіа" та кілька великих підприємств Білорусі: "Гродно Азот", "Белшина", "Гродно Хімволокно", "Білорусьнафта" тощо.

Про це повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в Брюсселі.

До санкційного списку також потраплять пов'язані з міграційною кризою компанії: туристичні фірми "Центркурорт" і "Оскартур", готелі "Мінськ" і "Планета", турецький візовий центр VIP Grub, сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines.

Також під санкціями ЄС опиниться спецпідрозділ прикордонних військ Білорусі - ОСАМ.

Санкціями покарають кількох керівників Державного прикордонного комітету Білорусі, речника МЗС Білорусі Анатолія Глаза, керівника телеканалу АНТ Марата Маркова, кількох суддів та інших чиновників.

Нагадаємо, що новий пакет санкцій Євросоюзу щодо Білорусі має набути чинності у четвер, 2 грудня.

Євросоюз вже ввів чотири пакети персональних санкцій - за фальсифікацію президентських виборів в Білорусі 9 серпня 2020 року і за наступні придушення протестів. У списку санкцій знаходяться 166 фізичних осіб, а також 15 організацій та підприємств.

Крім цього, після примусової посадки літака Ryanair для затримання головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича ЄС ввів економічні санкції щодо Білорусі, які, зокрема, обмежують імпорт нафтопродуктів і калійних добрив.

У відповідь на санкції ЄС Білорусь призупинила свою участь у Східному партнерстві.