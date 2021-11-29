Латвія просить про постійну військову присутність США для стримування Росії

Латвія просить про постійну військову присутність США на своїй території для стримування Росії. Країна також має намір придбати американські зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це заявив у понеділок міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, передає Reuters.

"Нам потрібна додаткова міжнародна допомога. Ми хотіли б мати постійну (військову) присутність Сполучених Штатів у нашій країні. А морська і протиповітряна оборона означає, в основному, перехід до таких систем, як Patriot", - сказав Пабрикс Reuters.

Країни Балтії вважаються найбільш вразливим флангом НАТО, оскільки вони пов’язані з основною територією альянсу лише сухопутним коридором протяжністю близько 60 км між Польщею та Литвою, відомим як Сувалкський коридор.

Військові експерти попереджають, що Росія через Білорусь може спробувати захопити цю територію, отримавши сухопутний коридор до свого сильно укріпленого ексклаву Калінінград на Балтійському морі.

Американські війська розміщені в Німеччині, але можуть не досягти Балтії достатньо швидко в разі такої атаки, вважають експерти.

"У нас зараз ревізіонізм відбувається в Росії... з цієї точки зору ми не можемо тут запізнюватися", - сказав Пабрикс, посилаючись на заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що він відновив би Радянський Союз, якби він мав шанс змінити сучасну історію Росії.