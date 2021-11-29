Парламент Швеції вдруге обрав премʼєром Магдалену Андерссон, яка подала у відставку через кілька годин після призначення

Парламент Швеції вдруге за тиждень підтримав кандидатуру Магдалени Андерссон від соціал-демократів на посаду премʼєр-міністра.

Колишня міністерка фінансів минулого тижня перемогла під час аналогічного голосування, але через декілька годин відмовилася від посади після того, як коаліційний уряд розвалися після голосування за бюджет. Про це пише Reuters.

Андерссон тепер повинна сформувати уряд меншості. Соціал-демократи займають 100 місць в парламенті на 349 місць. Їм доведеться розраховувати на підтримку декількох партій для реалізації своєї політики. Жодного разу з 1979 року уряд не отримував так мало підтримки в парламенті.

Андерссон повинна управляти бюджетом, частково сформованим трьома опозиційними партіями.

Нагадаємо, після того, як Центристська партія відмовилася від підтримки бюджету Андерссон, її бюджет не мав достатньо голосів для ухвалення в парламенті. Натомість законодавці зі 154 голосами проти 143 прийняли альтернативний бюджет, представлений опозиційними партіями.

Колишня очільниця міністерства фінансів Магдалена Андерссон стала першою жінкою на чолі уряду в історії Швеції. Парламент призначив її на цю посаду вранці 24 листопада.

54-річна Андерссон змінила на посаді Стефана Льовена, який подав у відставку на початку листопада, перед тим передавши їй повноваження лідера Соціал-демократичної партії Швеції. Льовен був прем'єром з 2014 року, а Андерссон весь цей час керувала міністерством фінансів.

За шведською системою парламентаризму кандидату в прем'єр-міністри для призначення на посаду не потрібно набрати більшість голосів депутатів. Натомість він має отримати менше половини голосів "проти".

Проти кандидатури Андерссон проголосували 174 з 349 депутатів Риксдагу. Один голос більше – і вона б не стала прем'єркою.

Андерссон мала офіційно очолити уряд після зустрічі з королем Карлом XVI Густавом у п'ятницю.