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"Талібан" пообіцяв підтримати бажання "народу Криму бути разом з Росією"

"Люди мають право голосу. Якщо люди хочуть жити у Росії, ми згодні з ними".

"Талібан" пообіцяв підтримати бажання "народу Криму бути разом з Росією"
Офіційний представник Ісламського емірату Афганістан і головний речник "Талібану" Забіхулла Муджахід
Фото: octagon.media

Радикальний ісламістський рух "Талібан", який у середині вересня захопив владу в Афганістані, підтримує бажання "народу Криму жити в Росії".

Про це офіційний представник Ісламського емірату Афганістан і головний речник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив в інтерв’ю російському виданню Оctagon.

"Ми хочемо мати добрі дипломатичні контакти та всебічні зв'язки з Росією. Ми хочемо, щоб у регіоні була стабільність, і не хочемо, щоб Росія воювала з якоюсь країною", - заявив Муджахід.

Офіційний представник нинішньої влади Афганістану озвучив позицію емірату з приводу окупованого Росією Криму.

"Щодо Криму я хочу сказати, що це справа України та Москви. Ми сподіваємося, що ця проблема незабаром вирішиться. Не дай Боже, щоб через це трапилася війна в регіоні та інші країни використовували це у своїх цілях. Це дестабілізує регіон", - зазначив він.

За словами Забіхулли Муджахіда, таліби "на боці людей, які мешкають у Криму".

"Треба слухати, чого вони хочуть, бо люди мають право голосу. Якщо люди хочуть жити у Росії, ми згодні з ними", - пояснив він.

Після уточнення журналіста, що "в Криму пройшов референдум, і люди підтримали приєднання", а Афганістан став однією з небагатьох країн, які це визнали, речник "Талібану" заявив: "Як я вже сказав, це залежить від того, що хоче народ Криму. Якщо хоче бути з Росією, ми - за".

Нагадаємо, раніше у Держдумі РФ закликали Україну "пам'ятати про долю Афганістану". Заява прозвучала на тлі повідомлень про можливе відправлення Сполученими Штатами зброї та радників до України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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