Саакашвілі вперше після затримання в Грузії привезли у суд

Слухання відбувається за двома справами про події 2007 року.

Співробітники Спеціальної пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії доставили експрезидента Михайла Саакашвілі до Тбіліського міського суду. Тут відбудеться засідання у справі про розгін мітингу 7 листопада 2007 року та розгром офісу телекомпанії "Імеді".

Про це повідомляє "Ехо Кавказу" з посиланням на грузинські ЗМІ.

У пенітенціарній службі підтвердили, що Саакашвілі буде присутнім на процесі.

Територія біля суду повністю оточена поліцією. На місці перебувають прихильники Саакашвілі, проте у двір суду їх не пускають.

Раніше Мін'юст неодноразово відмовляв Саакашвілі у присутності в залі суду, виходячи із заходів безпеки та ризиків погіршення стану здоров'я. Як альтернативу йому пропонували брати участь у процесі дистанційно або проводити судові засідання у в'язниці, проте політик цього не захотів.

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе 22 листопада заявив, що якщо здоров'я Саакашвілі дозволить, його зможуть доставити до зали засідань.

Напередодні консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад як наслідок перебування у в'язниці та фактів насильства. Фахівці дійшли висновку, що в політика, який голодував 50 днів, є проблеми зі здоров’ям, але експрезидент може бути присутнім на суді.

У Грузії Саакашвілі вже визнано винним у двох справах. Його засудили до трьох років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі про вбивство Сандро Гіргвліані, та до шести років – у справі про побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

Вирок не винесено ще за двома справами: про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007-го та погром, вчинений спецназом у телекомпанії "Імеді". Також немає рішення суду у справі про розтрату держбюджету у розмірі 9 млн ларі (більше 78,7 млн гривень).

Після повернення Саакашвілі на батьківщину восени 2021 року політика також звинуватили у незаконному перетині державного кордону.