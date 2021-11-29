Ще один екссиловик заперечив свою участь у підготовці держперевороту
Ще один екссиловик заперечив свою участь у підготовці держперевороту
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій
Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій
Бутусов відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи
Бутусов відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи
У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Росії
У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Росії
Зеленський відповів на петицію Стерненка про заборону на в'їзд для громадян Росії
Зеленський відповів на петицію Стерненка про заборону на в'їзд для громадян Росії
Головний дизайнер Louis Vuitton і засновник Off-White помер у віці 41 року
Головний дизайнер Louis Vuitton і засновник Off-White помер у віці 41 року
Колишній топчиновник МВС Грицак заперечив свою участь у підготовці перевороту
Колишній топчиновник МВС Грицак заперечив свою участь у підготовці перевороту
ГоловнаСвіт

Саакашвілі вперше після затримання в Грузії привезли у суд

Слухання відбувається за двома справами про події 2007 року.

Саакашвілі вперше після затримання в Грузії привезли у суд
Архівне фото
Фото: Сергей Нужненко

Співробітники Спеціальної пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії доставили експрезидента Михайла Саакашвілі до Тбіліського міського суду. Тут відбудеться засідання у справі про розгін мітингу 7 листопада 2007 року та розгром офісу телекомпанії "Імеді".

Про це повідомляє "Ехо Кавказу" з посиланням на грузинські ЗМІ.

У пенітенціарній службі підтвердили, що Саакашвілі буде присутнім на процесі.

Територія біля суду повністю оточена поліцією. На місці перебувають прихильники Саакашвілі, проте у двір суду їх не пускають.

Раніше Мін'юст неодноразово відмовляв Саакашвілі у присутності в залі суду, виходячи із заходів безпеки та ризиків погіршення стану здоров'я. Як альтернативу йому пропонували брати участь у процесі дистанційно або проводити судові засідання у в'язниці, проте політик цього не захотів.

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе 22 листопада заявив, що якщо здоров'я Саакашвілі дозволить, його зможуть доставити до зали засідань.

Напередодні консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад як наслідок перебування у в'язниці та фактів насильства. Фахівці дійшли висновку, що в політика, який голодував 50 днів, є проблеми зі здоров’ям, але експрезидент може бути присутнім на суді.

У Грузії Саакашвілі вже визнано винним у двох справах. Його засудили до трьох років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі про вбивство Сандро Гіргвліані, та до шести років – у справі про побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

Вирок не винесено ще за двома справами: про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007-го та погром, вчинений спецназом у телекомпанії "Імеді". Також немає рішення суду у справі про розтрату держбюджету у розмірі 9 млн ларі (більше 78,7 млн гривень). 

Після повернення Саакашвілі на батьківщину восени 2021 року політика також звинуватили у незаконному перетині державного кордону.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також