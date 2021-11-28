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Швейцарці на референдумі підтримали COVID-сертифікати

Референдуму передувала потужна протестна кампанія.

Швейцарці на референдумі підтримали COVID-сертифікати
Фото: EPA/UPG

Швейцарці на референдумі у неділю, 28 листопада, підтримали закон, згідно з яким у країні діють COVID-сертифікати.

За результатами екзитполу компанії GF Bern,"за" проголосували 63% жителів країни, повідомляє AFP.

Результати 16 з 26 кантонів Швейцарії показали, що 61,9% проголосували за закон при явці 64%.

Винесений на референдум закон дає правову основу для так званого COVID-сертифіката, який свідчить про те, що людина була вакцинована або одужала від хвороби.

"Противники стверджують, що сертифікат, який з вересня потрібен для доступу до ресторанів та інших приміщень і заходів, створює систему «апартеїду»", - сказано в публікації.

Як зазначається, у Швейцарії зростає обурення через спрямовані на стримування пандемії обмеження і тиск щодо вакцинації.

"Але в країні, де референдуми відбуваються кожні кілька місяців в атмосфері ввічливості та розмірених дебатів, зростаюча напруга навколо голосування стала шоком. Поліція посилила охорону навколо кількох політиків, які зіткнулися з потоком образ та навіть погроз смертю... Деякі з демонстрацій призвели до жорстоких зіткнень з поліцією, яка використовувала гумові кулі та сльозогінний газ, щоб стримувати натовп", - повідомляє агентсво.

Приблизно 67% населення Швейцарії повністю імунізовані від коронавірусної недуги, а ще 2% отримали першу з двох доз.

Опитування 1300 людей, проведене Link Institute для газети SonntagsBlick, показало, що 53% підтримують обов’язкову вакцинацію.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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