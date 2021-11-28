Тайвань заявив, що 27 китайських літаків увійшли у його зону ППО

27 китайських літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на міністерство оборони острова.

Після цього повітряні сили Тайваню підняли винищувачі.

Серед китайських літаків були п’ять бомбардувальників H-6 з ядерним потенціалом і 18 винищувачів, а також танкер-заправник.

Літаки пролетіли повз південне узбережжя Тайваню до протоки Баші.

Китай заяву тайванського уряду не прокоментував.

“Тайвань, який Пекін розглядає як свою провінцію, протягом останнього року кілька разів скаржився на китайські військові літаки, які літають поблизу острова, часто поблизу контрольованих Тайванем островів Пратас”, – йдеться у повідомленні.

Влада Тайваню заявила раніше, що майже 150 китайських військових літаків увійшли в зону протиповітряної оборони, яка ширша за територіальний повітряний простір Тайваню, протягом чотирьох днів на початку жовтня, коли Китай відзначав своє національне свято.

Зазначимо, останнім часом на Тайвані лунають заклики до проголошення незалежності острова. У Пекіні, у свою чергу, посилюється риторика щодо Тайваню. Аналітики не виключають, що КНР може спробувати взяти острів під контроль силою.

Нагадаємо, острів Тайвань перебуває під контролем Республіки Китай, але з погляду Комуністичної партії КНР, він є провінцією материкового Китаю.

Попри це, Тайвань має представництво більше ніж у 70 країнах світу, у тому числі у 18 країнах Європи.