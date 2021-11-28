Бурба заявив, що подасть позов проти Зеленського через наклеп
Бурба заявив, що подасть позов проти Зеленського через наклеп
ВООЗ присвоїла назву новому мутованому штаму коронавірусу
ВООЗ присвоїла назву новому мутованому штаму коронавірусу
Колишній топчиновник МВС Грицак заперечив свою участь у підготовці перевороту
Колишній топчиновник МВС Грицак заперечив свою участь у підготовці перевороту
Марафон: про що говорив з журналістами Володимир Зеленський
Марафон: про що говорив з журналістами Володимир Зеленський
Ще один екссиловик заперечив свою участь у підготовці держперевороту
Ще один екссиловик заперечив свою участь у підготовці держперевороту
Переворот в Україні готували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС, - журналіст BuzzFeed Міллер
Переворот в Україні готували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС, - журналіст BuzzFeed Міллер
Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій
Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій
У Києві група молодиків розгромила бар "Хвильовий", поліція відкрила справу (оновлено)
У Києві група молодиків розгромила бар "Хвильовий", поліція відкрила справу (оновлено)
ГоловнаСвіт

На спеціальній церемонії призначено нового прем’єр-міністра Чехії

Петр Фіала вже представив главі держави попередній склад Кабінету міністрів. 

Фото: ЕРА/UPG

Президент Чехії Мілош Земан на спеціальній церемонії призначив лідера Громадянсько-демократичної партії та коаліції SPOLU Петра Фіалу прем'єр-міністром країни.

Про це пише Чеське радіо.

Призначення Фіали відбулося у президентський резиденції – замку в Ланах.

Президент під час церемонії перебував за загороджувальним склом, оскільки раніше у нього виявили коронавірус.

“Глава держави привітав Фіалу із призначенням і заявив, що свого часу він також обіймав цю посаду. Мілош Земан побажав прем'єру успіхів та відчуття добре виконаної роботи”, – йдеться у повідомленні.

Петр Фіала
Фото: ЕРА/UPG
Петр Фіала

Петро Фіала зі свого боку подякував президенту за призначення у складній ситуації. Він наголосив, що зробить усе, аби новий уряд допоміг країні подолати нинішню кризу, вирішивши проблеми у різних сферах суспільного життя.

Фіала вже представив главі держави попередній склад Кабінету міністру з 18 осіб, причому щодо одного з кандидатів у президента виникли питання.

Зараз залишається незрозумілим, коли відбудеться передача влади. Як заявив Земан, вже з понеділка він почне приймати кандидатів у міністри. Процес триватиме до 13 грудня. У разі його успішного завершення новий уряд Чехії може бути призначений офіційно.

Петр Фіала
Фото: ЕРА/UPG
Петр Фіала

Нагадаємо, представники п'яти чеських партій 8 листопада підписали коаліційну угоду, за якою новим прем'єр-міністром держави стане Петр Фіала. Чеську коаліцію сформували правоцентристський блок "Разом" (Громадянська демократична партія, Християнсько-демократичний союз - Чехословацька народна партія і ТОП 09) та лівоцентристський альянс "Пірати і старости" (Чеська піратська партія і партія "Старости і незалежні").

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також