Фото: ЕРА/UPG

Президент Чехії Мілош Земан на спеціальній церемонії призначив лідера Громадянсько-демократичної партії та коаліції SPOLU Петра Фіалу прем'єр-міністром країни.

Про це пише Чеське радіо.

Призначення Фіали відбулося у президентський резиденції – замку в Ланах.

Президент під час церемонії перебував за загороджувальним склом, оскільки раніше у нього виявили коронавірус.

“Глава держави привітав Фіалу із призначенням і заявив, що свого часу він також обіймав цю посаду. Мілош Земан побажав прем'єру успіхів та відчуття добре виконаної роботи”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ЕРА/UPG Петр Фіала

Петро Фіала зі свого боку подякував президенту за призначення у складній ситуації. Він наголосив, що зробить усе, аби новий уряд допоміг країні подолати нинішню кризу, вирішивши проблеми у різних сферах суспільного життя.

Фіала вже представив главі держави попередній склад Кабінету міністру з 18 осіб, причому щодо одного з кандидатів у президента виникли питання.

Зараз залишається незрозумілим, коли відбудеться передача влади. Як заявив Земан, вже з понеділка він почне приймати кандидатів у міністри. Процес триватиме до 13 грудня. У разі його успішного завершення новий уряд Чехії може бути призначений офіційно.

Фото: ЕРА/UPG Петр Фіала

Нагадаємо, представники п'яти чеських партій 8 листопада підписали коаліційну угоду, за якою новим прем'єр-міністром держави стане Петр Фіала. Чеську коаліцію сформували правоцентристський блок "Разом" (Громадянська демократична партія, Християнсько-демократичний союз - Чехословацька народна партія і ТОП 09) та лівоцентристський альянс "Пірати і старости" (Чеська піратська партія і партія "Старости і незалежні").