У Чехії оголосили надзвичайну ситуацію через COVID-19

Кількість нових захворювань на коронавірус у Чехії зросла до нового рекорду.

Уряд Чехії оголосив на 30 днів режим надзвичайної ситуації через новий спалах ковіду. В країні також посилені заходи безпеки.

Про це повідомляє Associated Press.

Так, у країні заборонили проведення різдвяних ярмарків, а також споживання алкоголю у громадських місцях. Усі бари, ресторани, нічні клуби та казино закриватимуться о 22:00.

Число відвідувачів культурних та спортивних заходів обмежать до 1 тис. осіб, причому допускатись на заходи будуть лише вакциновані від коронавірусу жителі.

Крім того, уряд країни не виключає обов'язкової вакцинації для певних категорій громадян, наприклад, для людей похилого віку, для тих, хто працює в медустановах, а також для військових і поліцейських. Проте рішення з цього питання наразі не ухвалено.

В середу Міністерство охорони здоров’я повідомило, що захворюваність на коронавірус у Чехії зросла до нового рекорду, сягнувши майже 26 тис. випадків за добу.

У вівторок щоденна кількість досягла 25 864, що приблизно на 3 000 більше, ніж попередній рекорд, зареєстрований у п’ятницю.

Наразі у Чехії повністю вакциновано проти коронавірусу 58% населення.

Понад 2 млн випадків зараження виявили в Чехії з початку пандемії коронавірусу, померло понад 32,5 тис. осіб.

Напередодні уряд Чехії оголосив режим надзвичайної ситуації через новий спалах ковіду. В країні також посилені заходи безпеки.