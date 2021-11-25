Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти ПВК "Вагнер"

Європарламентарі закликають запровадити санкції, що включають заборону на поїздки та заморожування активів оперативників "Групи Вагнера".

Європейський парламент у четвер, 25 листопада, ухвалив резолюцію, яка закликає ЄС запровадити санкції проти російської приватної військової компанії, відомої як "Група Вагнера". Її оперативникам пропонується заборонити в’їзд в ЄС та заморозити їхні активи на території блоку.

Документ було ухвалено 614 голосами "за" при 32 "проти" і 40 "утримався", повідомляється на сайті ЄП.

Згідно зтекстом резолюції, депутати Європарламенту "найрішучішим чином засуджують жахливі злочини, вчинені російською воєнізованою організацією "Група Вагнера" і пов'язаними з нею приватними військовими структурами в різних зонах конфліктів".

У документі сказано, що російська держава несе відповідальність за фінансування та навчання цих воєнізованих груп, управління та оперативне командування ними. У ньому також говориться, що діяльність "групи Вагнера" втілює "поширення російського впливу на конфліктні зони".

Члени ЄП вказують, що "Групу Вагнера" та інших воєнізованих підрядників, керованих Росією, слід розглядати як "довірені організації російської держави", які діють на його користь.

У резолюції також наголошується, що група Вагнера присутня у багатьох конфліктах у всьому світі, особливо в Україні, Сирії, Судані, Мозамбіку, Лівії, Центральноафриканській Республіці та Венесуелі.

Європейські парламентарі закликають запровадити санкції, що включають заборони на поїздки та заморожування активів оперативників "Групи Вагнера".

Крім того, резолюція закликає всі країни, які користуються послугами цього воєнізованого формування та його філій, особливо Центральноафриканську Республіку (ЦАР), розірвати будь-які зв'язки з групою та її співробітниками.

Європарламент закликає Єврокомісію забезпечити, щоб кошти ЄС за жодних обставин не могли бути використані країнами-отримувачами європейської допомоги для фінансування приватних військових компаній "з такою злочинною репутацією щодо прав людини".

Згідно з розслідуванням Організації Об'єднаних Націй, російські найманці в Центральноафриканській республіці під час військової операції на початку цього року вбивали мирних мешканців, грабували будинки та розстріляли вірян у мечеті.