Меркель заявила про необхідність нових санкцій у випадку наступу РФ на Україну

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європейський Союз має бути готовий до нових санкцій проти Росії у випадку загострення безпекової ситуації в Україні.

Про це вона сказала у четвер, 25 листопада, на пресконференції після зустрічі з польським прем'єром Матеушом Моравецьким.

Вона заявила, що Євросоюз має бути єдиним як у питанні використання мігрантів Білоруссю, так і щодо розгортання Росією військ поблизу кордону з Україною.

"Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України матиме високу ціну", - цитує Меркель агентство Reuters.

При цьому канцлер наголосила, що виступає за деескалацію і розрядку, а не за нові санкції.

Нагадаємо, 21 листопада очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала близько 92 000 військ і готує новий наступ у січні-лютому. За даними української розвідки, атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

У Кремлі заявили, що заяви про підготовку російського вторгнення є маскуванням "агресивних задумів України".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на російську дезінформацію сказав, що Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі і віддана пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту.

Пов'язаний із Кремлем аналітик Федір Лук'янов 24 листопада заявив, нібито Росія хоче твердих гарантій того, що Україну не візьмуть в НАТО.