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Інтерпол очолив представник ОАЕ, якого пов’язують із тортурами політв’язнів

Аль-Раїсі був членом виконавчого комітету Інтерполу.

Генеральний інспектор МЗС Об’єднаних Арабських Еміратів Ахмед Нассер Аль-Раїсі у четвер, 25 листопада, обраний новим президентом Інтерполу.

Він буде очолювати Міжнародну організацію кримінальної поліції впродовж чотирьох років, інформують в Інтерполі.

Аль-Раїсі змінив на посаді главу державного діяча Кім Чон Яна з Південної Кореї. До цього представник ОАЕ був членом виконавчого комітету Інтерполу.

Колишній керівник організації Кім Чон Ян обіймав цю посаду з листопада 2018 року.

За даними Euronews, Аль-Раїсі пов’язують із тортурами високопоставлених політичних в’язнів в Арабських Еміратах, зокрема дисидента Ахмеда Мансура, а також Майкла Хеджеса - британського вченого, якого у 2018 році звинуватили у шпигунстві та засудили до довічного ув’язнення. Пізніше Хеджеса було помилувано. Мансур залишається за ґратами.

Також проти нового очільника Інтерполу подано кримінальні скарги у п'яти країнах, зокрема у Франції, де розташована штаб-квартира Інтерполу, і в Туреччині, де відбувалися вибори нового президента організації.

Інтерпол - міжурядова організація, що займається пошуком певного об’єкту, людини, сприяє пошукам поліції. Заснована 1923 року. До її складу входять 194 країни світу, які фінансують організацію на суму $59 мільйонів шляхом щорічних внесків. За розміром - друга міжнародна міжурядова організація після ООН. Штаб-квартира розташована у Ліоні, Франція.

Самі працівники Інтерполу не можуть безпосередньо виконувати поліцейські функції (права заарештовувати чи носити та застосовувати свою чи табельну зброю) на території країн-членів організації. Вони займаються лише координацією сил.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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