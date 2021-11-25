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Канада розглядає два варіанти військової допомоги Україні на тлі російської загрози, – ЗМІ

Один із них – передислокування військового корабля в Чорне море. 

Канада розглядає два варіанти військової допомоги Україні на тлі російської загрози, – ЗМІ
Військові Канади в Україні
Фото: facebook.com/CAFinUkraine

Канада розглядає можливість посилити свою військову місію в Україні на тлі нарощування сил Росією біля кордонів. 

Нещодавно призначена міністерка оборони Аніта Ананд розглядає два враіанти, пише The Globe and Mail з посиланням на джерела.

Перший – відправлення кількох сотень військових надодачу до тих солдат, які вже перебувають в Україні з навчальною місією.

Другий – перемістити військовий корабель в Чорне море або передислокувати винищувачі CF-18 із Румунії. 

Рішення про надання додаткової допомоги ще не ухвалено. 

В Україні з 2015 року регулярно перебуває близько 200 військових інструкторів. У межах канадської тренувальної місії UNIFIER вони тренують українських військових на Яворівському полігоні. Ця програма діє щонайменше до 2022 року, пише "Радіо Свобода"

Нагадаємо, що 22 листопада секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади повідомив, що держави-партнери України запевнили про допомогу в разі нового наступу Росії. 

За даними української розвідки, Росія накопичила близько 92 000 своїх військових біля кордонів України і може піти у наступ в січні-лютому 2022. Кремль традиційно говорить, що переміщення його військ у межах його кордонів не повинно хвилювати інші країни, а також звинувачує Україну і США у провокуванні. 

Тим часом країни-партнери України попереджають Росію про відповідальність у разі нового наступу. Штати розглядають як засіб відповіді нові санкції проти Росії, включно з її президентом Володимиром Путіним та газогоном "Північний потік-2", на введення в експлуатацію якого розраховує Кремль. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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