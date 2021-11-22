Речник Путіна назвав заяви про підготовку російського вторгнення маскуванням "агресивних задумів України"

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що заяви і публікації про підготовку російського вторгнення робляться для маскування "агресивних задумів України".

Про це він сказав у понеділок, 22 листопада, коментуючи статтю Bloomberg з даними розвідки США щодо підготовки Росії до нападу на Україну.

"Ми бачимо, що йде цілеспрямована інформаційна кампанія, вкидання. Для вкидання використовують як трубу Bloomberg, деякі американські газети беруть участь. Це нагнітання напруженості. Це спроба представити Росію як сторону, що загрожує процесу врегулювання", - цитує Пєскова РБК.

Він припустив, що такі публікації також можуть бути "камуфляжем", щоб "прикрити агресивні задуми, які можуть мати місце в Києві".

"Агресивні у плані наміри вирішити ситуацію [на окупованому Донбасі] силою", - уточнив він.

За словами Пєскова, Росія спостерігає за розвитком ситуації "з великою тривогою". "Київ і сам нарощує сили, Києву допомагають нарощувати сили, Києву постачають велику кількість озброєнь", - зазначив він.

Зі схожою заявою сьогодні виступив керівник окупаційної адміністрації в Донецьку Денис Пушилін. "Київ не залишає надію вирішити конфлікт у воєнний спосіб. А з урахуванням того, що Резніков був призначений міністром оборони, це про хорватський сценарій. Вони про це мріють. Ми цього не допустимо, але для цього потрібно бути готовими", - цитує Пушиліна "РІА Новини".

Нагадаємо, що Україна неодноразово заявляла, що не розглядає силовий варіант повернення Донбасу. Ще 2017 року тодішній начальник Генштабу Віктор Муженко говорив, що десятиденна наступальна операція із застосуванням авіації призведе до втрати 10-12 тисяч військових. Жертви серед цивільного населення будуть у кілька разів більшими.

Чинна влада також неодноразово заявляла, що силове повернення Донбасу не розглядається. 22 серпня президент Володимир Зеленський сказав, що Україна прагне саме мирного врегулювання ситуації на Донбасі, яке має відбуватися на основі виконання Мінських угод та паризьких домовленостей "нормандської четвірки".

У вересні секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що українська армія здатна, але не хоче звільняти Донбас воєнним шляхом, бо це призведе до багатотисячних жертв.