Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну

Американська розвідка вважає, що Росія готується до масштабної наступальної операції в Україні на початку 2022 року, але остаточне рішення про її проведення, ймовірно, в Кремлі ще не ухвалили.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на інформацію, яку США передали своїм європейським союзникам.

Вона свідчить, що Росія дійсно розглядає сценарій вторгнення з багатьох напрямків, у тому числі зі сторони Білорусі та окупованого Криму. Для цього можуть задіяти до 100 тисяч солдатів. Джерела видання описують ймовірний напад як операцію в холодну пору року, що охопить велику територію та буде розрахована на тривалий час.

Приблизно половина тактичних груп вже знаходиться на позиціях, у разі вторгнення надаватиметься підтримка з повітря. Джерела Bloomberg також стверджують, що Росія оголосила мобілізацію десятків тисяч резервістів у безпрецедентних після розвалу СРСР масштабах, хоча публічно про це не повідомлялось. Резервісти повинні будуть зайти на окуповану територію після того, як пройде лінія фронту.

США не стверджують, що нова війна між Росією та Україною точно відбудеться, і що Вашингтон точно знає про серйозність намірів Володимира Путіна, пише Bloomberg. Джерела агентства кажуть, що, ймовірно, у Кремлі ще не ухвалили остаточне рішення. Російська влада розуміє, що Україна чинитиме опір будь-якій спробі захопити нові території військовим шляхом, а Захід задіє нові санкції, які можуть зашкодити російській економіці.

Нагадаємо, що американські ЗМІ почали писати про зосередження російських військ недалеко від України ще у жовтні. Українська влада протягом двох тижнів заперечувала ці публікації, а секретар РНБО Олексій Данілов прямо називав повідомлення західних медіа дезінформацію.

Зрештою 11 листопада президент Володимир Зеленський визнав, що біля українських кордонів стягнуто до 100 тисяч російський військових, а 21 листопада начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що вторгнення Росії в Україну може статися наприкінці січня чи на початку лютого.

Військові дії можуть включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, а також висадку десанту для захоплення Одеси та Маріуполя.