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​В Івано-Франківську сталась пожежа в будівлі податкової

Вогонь зуміли погасити за 15 хвилин, постраждалих нема.

Фото: ДСНС

В Івано-Франківську вранці в неділю, 21 листопада, сталась пожежа в будівлі обласного управління Державної податкової служби.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Інформація про пожежу на вулиці Незалежності, так званій "стометрівці", надійшла рятувальникам о 10:46 - горіло приміщення на четвертому поверсі. Через сильне задимлення пожежникам довелося працювали в апаратах захисту органів зору та дихання.

Рятувальники не дозволили вогню поширитися на значну площу, і приблизно о 11:00 пожежу було ліквідовано. Постраждалих внаслідок займання не було.

Фото: ДСНС

ГУ ДПС в Івано-Франківській області розташоване за адресою вул. Незалежності, 20.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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