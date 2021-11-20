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У неділю трьом областям прогнозують дощ з мокрим снігом

Вдень 7-12° тепла, на півдні до 14°.

У неділю, 21 листопада в Україні буде без істотних опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Лише в Чернігівській, Сумській і Харківській областях невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, вночі у західних та північних, вдень у більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на Лівобережжі місцями 0-2° морозу; вдень 7-12° тепла, на півдні до 14°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Київській області температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

У Києві вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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