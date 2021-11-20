У ЗСУ скасували інститут радників на громадських засадах

У Збройних Силах України скасували інститут радників на громадських засадах.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний під час зустрічі з воєнними експертами та волонтерами.

На зміну йому створюються громадські експертні групи. “Вони будуть працювати при кожному виді та роді військ (сил)”, – зауважив Валерій Залужний.

За його словами, це дасть новий поштовх співпраці з експертним середовищем та розширить механізми громадської участі у розвитку Збройних Сил України.

До складу громадських експертних груп увійдуть фахівці з різних сфер діяльності, які будуть об’єднані за відповідними напрямами. Так, спочатку передбачається створення груп з протидії корупції, розвитку ЗС України, взаємодії з громадянським суспільством, посилення комунікаційних спроможностей. У подальшому за потреби напрями можуть бути розширені.

Зазначимо, експертні групи – це дорадчий орган в ЗС України. Його основним завданням є надання консультацій, експертних висновків, пропозицій, налагодження співпраці з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськістю, участь в плануванні й проведення комунікаційних кампаній, розробка та вдосконалення нормативно-правової бази у воєнній сфері тощо.