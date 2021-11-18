Помер екскомандувач Сухопутних військ Пушняков

Генералу, який керував армією в 2014-2015 роках, було 67 років.

У середу, 17 листопада, в віці 67 років помер колишній командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Анатолій Пушняков.

Про це повідомило командування Сухопутних військ.

"Не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолія Савватьєвича, колишнього командувача Сухопутних військ Збройних Сил україни. Перші роки російсько-української війни він командував Сухопутними військами, кавалер ордена Богдана Хмельницького. Командування та особовий склад Сухопутних військ висловлює співчуття та розділяє гіркоту втрати з родиною та близькими померлого", - повідомляється в фейсбуці командування.

Пушняков народився 3 березня 1954 року в Одеській області, закінчив Харківське військове танкове училище та військову академію. Воював в Афганістані.

З 2007 року входив до керівництва Сухопутних військ, а після початку російської агресії очолив їх на два роки.

У грудні 2015 року він подав у відставку за власним бажанням.