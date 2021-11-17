Під час розстрілів на Майдані Янукович 11 разів говорив телефоном із Путіним, – Офіс генпрокурора

Також в Росію дзвонили тодішні міністр внутрішніх справ і голова СБУ.

У період 18-20 лютого 2014 року – під час масових розстрілів мітингувальників на Майдані –тодішній президент України Віктор Янукович говорив з президентом РФ Володимиром Путіним 11 разів.

Про це на брифінгу повідомив заступник генерального прокурора Денис Іванов.

Він розповів деталі розслідування проти Януковича і тодішніх 9 топчиновників. За 8 років слідства правоохоронці зʼясували, що 18 лютого вдень влада поставила завдання не допустити мітингарів до урядового кварталу. Для цього силовики застосовували спецзасоби і техніку, а також вогнепальну зброю без офіційного наказу.

У другій половині дня 18 лютого-початку 19 лютого відбувся штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції". Для цієї "операції", за даними слідства, використовували завезені з Росії боєприпаси.

Тоді було вбито 13 людей, тяжкі тілесні ушкодження нанесені 47 особам, ще понад 200 мали середні та легкі травми. Того дня, як відомо, відбулася пожежа в Будинку профспілок.

Останній епізод розслідування – події "чорного четверга" 20 людтого, коли масово розстрілювали мітингувальників на Внститутській.

Під час активної фази протистоянь на Майдані і прилеглих вулицях, а також під час розстрілів, відбувалися або оперативні наради у президента, або телефонні зʼєднання з російською владою і силовими відомствами.

"Керівники правоохоронних органів та колишній президент Янукович спеціальним урядовим звʼязком зʼєднувався з урядом Російської Федерації та керівниками її правоохоронних органів. Зокрема, Янукович здійснив 11 зʼєднань з президентом РФПутіним. Захарченко – це міністр внутрішніх справ – 12 зʼєднань із міністром внутрішніх справ Росії Колокольцевим", – повідомив Іванов.

Також телефоном говорили керівники служб безпеки України і Росії.

Нагадаємо, сьогодні Офіс генпрокурора повідомив про завершення досудового розслідування у справі про масові вбивства мітингарів 18-20 лютого 2014. Обвинуваченими є Янукович, міністр оборони Павло Лебедєв, голова СБУ Олександр Якименко і його заступник Володимир Тоцький, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його заступник Віктор Ратушняк, начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк, т.в.о. начальника Головного управління МВС України в м. Києві Валерій Коряк, заступник начальника Головного управління – начальник міліції громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві Петро Федчук і командир київського "Беркуту" Сергій Кусюк.

Їм загрожує довічне покарання в Україні. Однак всі вони перебувають за межами держави, зокрема, переховуються на території Росії.