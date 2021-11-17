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Житель Білої Церкви з сокирою погрожував підірвати будинок газом

Агресивний чоловік кидався на поліцейських, його взяли штурмом.

Житель Білої Церкви з сокирою погрожував підірвати будинок газом
Фото: Поліція Київської області

Поліція Київської області в вівторок, 16 листопада, затримала жителя Білої Церкви, який у неадекватному стані погрожував підірвати будинок газом та кидався на правоохоронців з сокирою.

Про це повідомила пресслужба поліції.

"Ввечері 16 листопада до поліції звернувся житель Білої Церкви та повідомив, що його 55-річний дядько поводить себе вкрай агресивно. На місці події правоохоронці встановили, що зловмисник знаходиться у квартирі із  ножем та сокирою у руках, лається та обіцяє завдати шкоди усім оточуючим. Патрульні намагались зайти до квартири за допомогою штурмового щита, однак чоловік почав кидати скляні банки в бік працівників поліції, висловлював погрози вбивством, скорочував дистанцію та замахувався сокирою, декілька разів влучивши в штурмовий щит", - розказали в поліції.

На місце події викликали поліцейських з полку особливого призначення, які захопили чоловіка штурмом.

Затриманому може загрожувати позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або навіть довічне ув'язнення за ч.1 ст.348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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