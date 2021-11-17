Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук

Народний депутат від "Опозиційної платформи за життя" Ілля Кива заявив, що слідом за вилученням нагородної зброї його також позбавили звання кандидата наук.

Комісія Міністерства освіти ухвалила таке рішення, оскільки не виявила новизни в його "дослідженні", повідомляє УНІАН.

"Влада не тільки позбавила мене нагородного пістолета, а й сьогодні під час обшуку змусила комісію в Міністерстві освіти винести рішення про позбавлення мене звання кандидата наук на підставі того, що хоч у моїй дисертації й немає плагіату, але, за рішенням комісії, немає новизни. Це черговий формальний привід влади мене дискредитувати", - заявив депутат.

Він додав, що сьогодні також пройшли обшуки в квартирі, де проживає його друга дочка за тими ж статтями.

Кива наголосив, що оскаржуватиме в суді рішення МВС про вилучення зброї, а також МОН - про позбавлення його наукового ступеня.

У квітні цього року Кива захистив дисертацію "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". Захист відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості.

16 листопада Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив Іллю Киву права на нагородну зброю, яку йому було видано 2015 року.

Місяцем раніше Кива оприлюднив відео, на якому він з автоматом в руках заявив, що є лідером "антифашистського руху", стріляє з автомата у повітря на тлі феєрверку. Кива пояснив, що так він святкує загибель Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський. Після цього проти Киви відкрили кримінальну справу за стрілянину з автомата.