У місті Дніпро сталася пожежа в будинку для літніх людей, внаслідок якої загинули п'ятеро осіб.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області.

"16 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що в приватному будинку для осіб похилого віку в Центральному районі міста Дніпро виявлено п’ятьох мертвих жінок віком від 75 до 89 років. За попередньою інформацією, вони могли померти внаслідок отруєння чадним газом", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що в одній із кімнат на другому поверсі, де виявили загиблих, трапилося коротке замикання та загорання електропроводки.

Тіла направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Санкція статті – до 8 років позбавлення волі. Наразі поліцейські в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримали адміністратора закладу. Триває слідство.

Оновлено. Представниця уповноваженої Верховної Ради з прав людини Тетяна Кокшарова відвідала приватний будинок для літніх людей "Тепло любих", де сьогодні сталася пожежа. Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.

Вона розповіла, що в будинку проживало 30 осіб віком від 75 до 89 років, з яких 23 лежачих хворих.

"Як було з’ясовано, на другому поверсі будівлі, де перебували лежачі хворі, сталося замикання електричної проводки. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу, госпіталізації вони не потребують. Наразі пацієнтів транспортують до іншої будівлі цього закладу", - йдеться в повідомленні.

Фото: Людмила Денісова

Денісова також зазначила, що цього року було здійснено 41 моніторинговий візит національного превентивного механізму до приватних закладів різних типів. З них 29 - до приватних геріатричних пансіонатів з метою моніторингу додержання прав осіб, які там перебувають. У 90% таких візитів було зафіксовано порушення протипожежних норм.

"У порушення вимог Правил пожежної безпеки України, у більшості закладів на вікнах встановлено нерозпашні ґрати, двері приміщень зачиняються на замок, а ключі від них знаходяться у персоналу, технічне обслуговування вогнегасників не здійснюється, протипожежна сигналізація - відсутня. На жаль, з часу трагічної події, яка сталася у січні поточного року в аналогічному закладі Харкова, коли загинуло 15 осіб літнього віку, висновків не зроблено", - наголосила Денісова.

Омбідсман звернулася до міністра соціальної політики Марини Лазебної та голів обласних державних адміністрацій щодо необхідності забезпечення контролю за діяльністю зазначених закладів відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, в липні у Кривому Розі сталася пожежа у пансіонаті для літніх людей. На момент займання всередині будинку заходилось 25 осіб: 22 мешканці пансіонату та троє медпрацівників. Іх врятували. Жертв та постраждалих не було.