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На Кременчуцькому НПЗ сталася пожежа (оновлено)

Загоряння сталася всередині печі підігріву нафтопродуктів.

У Полтавській області сталося загорання нафтопродуктів на території ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробний завод). 

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“13 листопада о 11:25 у м. Кременчук на території ПАТ “Укртатнафта” в середині печі підігріву нафтопродуктів сталося загорання нафтопродуктів”, – йдеться у повідомленні.

О 11:55 загорання було локалізовано, але повністю загасити вогонь вдалося тільки о п'ятій годині вечора.

Жертв та постраждалих немає. Підприємство працює в штатному режимі.

“Для охолодження печі від ДСНС залучено 32 особи та 7 од. техніки”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, у Донецькій області сталася пожежа на території Авдіївського коксохімічного заводу

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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