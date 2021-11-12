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Суд арештував водія Land Cruiser, який збив двох підлітків у Харкові

Чоловік може вийти під заставу у 340 тисяч гривень.

Суд арештував водія Land Cruiser, який збив двох підлітків у Харкові

Водія автомобіля Toyota Land Cruiser, який 11 листопада збив двох дітей на проспекті Науки в Харкові, взяли під варту на два місяці з альтернативою застави у сумі 340 тисяч гривень.

Про це УНН повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

За його словами, прокурор у засіданні просив суд призначити заставу у розмірі 10 млн грн, однак суддя знизив суму.

Прокуратура не погоджується з таким рішенням суду та оскаржуватиме його в апеляційній інстанції "у зв‘язку з неспіврозмірністю призначеної застави та вчиненим кримінальним правопорушенням".

Крім того, сьогодні водієві Toyota Land Cruiser повідомлено про підозру за фактом скоєння ДТП, інформує пресслужба Офісу генпрокурора

"34-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані сп’яніння", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо,11 листопада у Харкові водій на пішохідному переході збив двох підлітків. Внаслідок ДТП постраждали тринадцятирічні хлопець і дівчина. Стан потерпілих середньої тяжкості, стабільний. В обох зафіксовано струс мозку та забиття м'яких тканин.

За даними правоохоронців, водій Toyota Land Cruiser у момент ДТП перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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