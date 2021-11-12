НАБУ передало до суду справу проти директора харківського комунального підприємства

Національне антикорупційне бюро в п'ятницю, 12 листопада, передало до суду обвинувальний акт проти директора харківського КП "Комплекс з вивозу побутових відходів" Фазіля Аббасова.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

26 січня 2021 року детективи НАБУ повідомили Аббасову про підозру у зловживанні службовим становищем, в результаті якого місцева громада зазнала близько 1 млн грн збитків. Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст. 364 КК України.

За версією слідства, у 2016 році директор підлаштував перемогу власної компанії на тендері з закупівлі контейнерів-бункерів для сміття, який проводився цим комунальним підприємством.

"Напередодні укладання договору з переможцем тендеру директор КП, який на той момент також обіймав посаду депутата Харківської міськради, з власної ініціативи вніс зміни до характеристик предмета закупівлі, внаслідок чого здійснено закупівлю іншої продукції, яка не відповідала вимогам документації конкурсних торгів. Через це підприємство надмірно перерахувало майже 1 млн грн", - розказали в НАБУ.

Імені підозрюваного в повідомленні Бюро немає, проте воно вказане на порталі судової влади.

Аббасов був засновником ТОВ "Виробнича компанія «Алмаз»" (зараз ТОВ "Платформа 19") . У цієї фірми, за версією слідства, переможець тендеру мав би замовити виготовлення частини контейнерів. Після акцепту пропозиції були змінені технічні параметри контейнерів, що дозволило виробнику зекономити на матеріалах.

Унаслідок таких дій, за даними експертизи, переплата комунального підприємства становила понад 900 тис. грн.