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В "Укрексімбанку" зустріли оваціями нападника на журналістів, який повернувся на посаду

Начальник охорони банку Тельбізов вважає усього лиш "краш-тестом". 

Поновленого на посаді нападника на журналістів "Схем", директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова співробітники фінустанови зустріли гучними аплодисментами.

Відео оприлюднив журналіст Сергій Грішин.

"Кращого краш-тесту не можна було пройти в жодній організації", - заявив Тельбізов, кланяючись та посилаючи повітряні поцілунки присутнім.

Нагадаємо, 9 листопада "Укрексімбанк" поновив на посадах відсторонених Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова. 4 жовтня вони за наказом голови правління цієї фінустанови Євгена Мецгера застосували силу проти журналістів програми "Схеми" у його робочому кабінеті.

Тельбізов та Осіпов є обвинуваченими у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів.

Директор департаменту банківського безпеки &quot;Укрексімбанку&quot; Ігор Тельбізов (зліва) та ексголова правління Євген Мецгер (справа)
Фото: Радіо Свобода
Директор департаменту банківського безпеки "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов (зліва) та ексголова правління Євген Мецгер (справа)

В "Укрексімбанку" пояснили, що його співробітники були відсторонені на максимально допустимий законодавством термін.

Як відомо, дії директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища") та 126 ("Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень").

Досудове розслідування кримінального провадження вже завершене, справа скерована до суду. Підготовче засідання призначене на 29 листопада.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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