СБУ заблокувала виплати "мертвим душам" в ОРДЛО

Служба безпеки України заблокувала незаконний механізм оформлення соціальних виплат мешканцям ОРДЛО, зокрема на померлих осіб.

Як повідомляє пресслужба СБУ, організував "схему" мешканець Костянтинівки, колишній працівник правоохоронних органів. Зловмисник підробляв необхідні документи на ім’я мешканців тимчасово окупованих територій і віддавав їх в органи соцзахисту. Там його спільники "сприяли прийому" паперів, навіть без фізичної присутності осіб, на яких оформлялися виплати.

Незаконно нараховані виплати надходили на банківські рахунки зловмисників. Щомісяця вони привласнювали у середньому 400 тис. грн. Протиправна схема діяла понад рік і завдала державі мільйонних збитків.

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями фактичного мешкання учасників угруповання та у приміщеннях трьох держструктур. У ході обшуків вилучено документацію, електроннутехніку та мобільні телефони, банківські картки, тощо.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам оборудки за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 22 вересня дозволив мешканцям окупованих територій для отримання соцвиплат проходити ідентифікацію віддалено.