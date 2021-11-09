Мінветеранів пояснило надання статусу УБД заступнику секретаря РНБО Демченку

Міністерство у справах ветеранів оприлюднило відповідь на запит щодо отримання статусу учасника бойових дій (УБД) нинішнім заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони Русланом Демченком.

У Мінветеранів заявляють, що чиновник отримав статус відповідно до вимог закону на підставі наданих документів, що підтверджують його участь в Антитерористичній операції на Донбасі.

"Статус учасника бойових дій Демченку Р. М. як такому, що брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, був наданий у 2020 році на основі відомостей про його діяльність у 2014 році. На документальному рівні це опрацьовано згідно з витягом з наказу Антитерористичного центру при СБУ від 19 жовтня 2014 року про залучення до проведення АТО, розпорядженням глави Адміністрації президента України від 3 жовтня 2014 року, а також довідкою про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, виданою керівником апарату Адміністрації президента України від 31 травня 2019 року", - йдеться в оприлюдненому документі.

Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Минулого тижня "Схеми" розповіли, що нинішній заступник секретаря РНБО Демченко у 2010 році лобіював "харківські угоди". Тоді Демченко обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України.

Журналісти також з’ясували, що Демченко підпадав під люстрацію, але Офіс президента засекретив результати перевірки, а його ім’я і прізвище зникло із сайту Міністерства юстиції, де він був зазначений у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду.

Руслан Демченко працював дипломатом при всіх президентах, окрім Кравчука, а також тимчасово представляв Україну в Мінському процесі.

У вересні 2014-го тодішній президент України Петро Порошенко призначив Руслана Демченка своїм радником.

У жовтні 2018-го Демченко тимчасово заміняв Леоніда Кучму на засіданні Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу.

У липні 2019-го Зеленський перепризначив Демченка радником президента. Він, як і раніше, займався "мінським процесом" і звільненням заручників, утримуваних Росією.

Через рік ЗМІ повідомили, що з подачі голови Офісу президента Андрія Єрмака президент Володимир Зеленський призначив Демченка першим заступником секретаря РНБО.