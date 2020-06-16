Советник Зеленского Руслан Демченко стал первым заместителем секретаря СНБО

Дипломат был советником двух последних президентов.

Президент Владимир Зеленский назначил своего советника Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в указе №228/2020 от 16 июня.

Другим указом №227/2020 Зеленский уволил Демченко с должности советника президента Украины.

Демченко был советником Зеленского с 23 июля 2019 года. До этого с сентября 2014 года он был советником предыдущего Президента Петра Порошенко.

В 2018-2019 годах Демченко временно заменял Леонида Кучму во главе украинской части Трехсторонней контактной группы.

На прошлой неделе он в составе украинской делегации летал в Париж на переговоры по Донбассу.

Напомним, что еще один первый заместитель секретаря СНБО - Михаил Коваль, бывший и.о. министра обороны Украины.