В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
Елена Зеленская госпитализирована в киевскую больницу
Елена Зеленская госпитализирована в киевскую больницу
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
В Киеве директор школы скрывала свое заражение коронавирусом и контактировала с большим количеством людей
В Киеве директор школы скрывала свое заражение коронавирусом и контактировала с большим количеством людей
В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
В Украине возобновилось международное авиасообщение
В Украине возобновилось международное авиасообщение
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
ГлавнаяПолитика

Советник Зеленского Руслан Демченко стал первым заместителем секретаря СНБО

Дипломат был советником двух последних президентов.

Советник Зеленского Руслан Демченко стал первым заместителем секретаря СНБО
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил своего советника Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в указе №228/2020 от 16 июня.

Другим указом №227/2020 Зеленский уволил Демченко с должности советника президента Украины.

Демченко был советником Зеленского с 23 июля 2019 года. До этого с сентября 2014 года он был советником предыдущего Президента Петра Порошенко.

В 2018-2019 годах Демченко временно заменял Леонида Кучму во главе украинской части Трехсторонней контактной группы.

На прошлой неделе он в составе украинской делегации летал в Париж на переговоры по Донбассу.

Напомним, что еще один первый заместитель секретаря СНБО - Михаил Коваль, бывший и.о. министра обороны Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также