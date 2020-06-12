Резников и Ермак отправились на переговоры в Париж

Вице-премьер, один из руководителей украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников и глава Офиса президента Андрей Ермак отправились в Париж с однодневным рабочим визитом.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Ермак, в частности, должен встретиться в внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Он представляет Францию на переговорах "нормандской четверки" в формате советников.

В делегацию, которую возглавляет Резников, вошли также министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

Напомним, что на прошлой неделе Резников и Ермак летали на переговоры по Донассу в Берлин.

11 июня украинская делегация в ТКГ встречалась в Минске с представителями России.