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С начала суток на Донбассе ранены трое военнослужащих

Боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ.

С начала суток на Донбассе ранены трое военнослужащих
Фото: Олена Максименко

С начала суток российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя  запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Гнутово боевики обстреливали позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра.Неподалеку Марьинки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня - из 82 мм минометов и гранатометов различных систем. По защитникам Павлополя из беспилотника сбросили гранату.

Рядом с Новотроицким противник вел огонь из гранатометов и  стрелкового оружия, а у Чермалыка - из снайперского оружия.

В районе ответственности группировки "Север" у Орехово боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Хутора Вильный - из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения и еще один - боевую травму.

Напомним, ранее сегодня также сообщалось, что враг из снайперского вооружения стрелял неподалеку Чармалыка. Возле Марьинки дважды применяли минометы калибра 82 мм и гранатометы, рядом с Новотроицким - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Один военный был ранен.

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