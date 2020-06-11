Оккупанты сбросили гранату с беспилотника возле Павлополя, ранен украинский военный

Российско-оккупационные войска 11 июня обстреляли защитников возле Павлополя Донецкой области. Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил гранату (вероятно ВОГ-17) над позициями Объединенных сил. Вследствие взрыва один украинский военнослужащий получил ранение", - говорится в сообщении.

Его оперативно госпитализировали и предоставили необходимую медпомощь.

Отмечается, что действия враа не остались без ответа - подразделения Объединенных сил дали отпор из огневых средств.

Напомним, что также 11 июня враг из снайперского вооружения стрелял неподалеку Чармалика. Возле Марьинки дважды применяли минометы калибра 82 мм и гранатометы, рядом с Новотроицким - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Один военный был ранен.