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В Харькове задержали мужчину, который подозревается в работе на военную разведку России

Он был завербован во время поездки в РФ. 

В Харькове контрразведка СБУ разоблачила и задержала гражданина Украины, который подозревается в работе на 74-й Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

По версии следствия, он был завербован спецслужбами во время визита в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Российские кураторы выбрали ему позывной "Сумрак" и дали задание собирать информацию с ограниченным доступом о воинских частях Харьковской области.

"В рамках уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задокументировали факт сбора "Сумраком" информации с ограниченным доступом о ротации военных бригады противовоздушной обороны Харькова в зону ООС", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Подозреваемого задержали в центре Харькова во время попытки получения таблицы паролей для совершения паролирования в воздушных радиосетях авиации ВСУ и государственной авиации, которая имеет гриф "секретно".

У мужчины изъяли носители информации с ведомостями с ограниченным доступом. Ему объявили о подозрении в госизмене.

Напомним, что в конце мая Офис генерального прокурора открыл дело против вице-адмирала, начальника штаба-первого заместителя командующего Черноморского флота Российской Федерации по факту подстрекательства украинских военных к государственной измене во время оккупации Крыма в 2014 году.

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