​В Киеве контрразведка СБУ разоблачила чиновника "Укроборонпрома" на разглашении гостайны

Директор одного из предприятий допустил к секретным документам сотрудника, который не имел на это право.

Контрразведчики Службы безопасности разоблачили генерального директора одного из предприятий концерна "Укроборонпром" в разглашении государственной тайны.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что директор привлекал подчиненного к работе с секретными документами, при этом срок действия допуска к ним у него закончилось.

"Следователи и оперативники спецслужбы установили, что директор знал об отсутствии допуска к государственной тайне у своего заместителя по вопросам режима. Однако, он продолжал оказывать распоряжения и налагать резолюции для непосредственного ознакомления и работы подчиненного с документами. Они, в частности, касались разработки и производства средств защиты информации для использования военными в зоне операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 328 (разглашение государственной тайны) директору предприятия сообщено о подозрении. Продолжается следствие.

Напомним, в апреле Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в связи с коррупционными действиями в оборонной сфере шестерым лицам, среди которых - бывший заместитель министра обороны и фактические руководители ООО "Оптимумспецдеталь" - компании-поставщика запчастей предприятиям ГК "Укроборонпром".