В Черновицкой области правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу и ранил двоих полицейских.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Отмечается, что правоохранители получили информацию о подготовке разбойного нападения на частный дом местного жителя.

"Во время ее отработки информация подтвердилась. Выяснилось, что 36-летний гражданин другой страны, в 2010 году был приговорен к 11-ти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и разбойного нападения. Во время следствия установлено, что злоумышленник готовится к преступлению, в частности - разбойного нападения на частный дом", - говорится в сообщении.

К задержанию вооруженного грабителя привлекли спецподразделение КОРД. В доме, который был предположительной целью, была устроена засада.

Фото: cv.npu.gov.ua

"Ночью, с 9 на 10 июня, злоумышленник проник в дом через окно подвального помещения. Когда он услышал фразу: "Работает полиция", сразу попытался скрыться и начал стрелять в спецназовцев, в результате чего двое получили огнестрельные ранения. Чтобы задержать нападавшего, полицейским пришлось применить оружие: правонарушитель получил ранение бедра", - сообщили в полиции.

Фото: cv.npu.gov.ua

Раненые полицейские с огнестрельными ранениями головы и голени, а также стрелок с ранением бедра госпитализированы, им предоставляется медицинская помощь.

Фото: cv.npu.gov.ua

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Напомним, ранее в Хмельницком дебошир ранил полицейского из травмата.