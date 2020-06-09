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Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих не было.

Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: EPA/UPG

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения. Наши воины и в дальнейшем всегда готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", - заявили в штабе.

Обстрелы позиций ВСУ были зафиксированы возле Марьинки - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности группировки "Север", вблизи Крымского, возлеОрехово дважды выпустили около 60 мин 120 калибра, а также применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Защитников Новолуганского, Новотошковского и Шумов захватчики обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а опорные пункты неподалеку Хутора Свободного - с 82 мм минометов и гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих не было.

Напомним, за прошедшие сутки оккупационные войска на Донбассе открывали огонь 11 раз, в результате был ранен один военный.

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