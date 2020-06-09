Стерненко рассказал, что пришел в СБУ, но подозрение ему не вручили

Одесский активист, бывший глава местного отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко пришел в Службу безопасности, но следователь подозрения ему не вручил.

Об этом сообщил в фейсбуке сам Стерненко, а также его адвокат Виталий Коломиец.

"Следователь вызвал повесткой, а сам спрятался и не вышел. Параллельно еще и мне шьют ст. 263 УК (ношение холодного оружия) за бытовой нож, который в Украине в свободной продаже и не является холодным оружием", - написал Стерненко.

"Пришли сегодня в СБУ и поцеловали замок. Подозрение вновь не вручили, возможно в СБУ все же решили прислушаться к здравому смыслу и букве закона о надлежащем уведомлении лица о таком важном процессуальном действии. А, возможно, - решили взять время и поменять текст сообщения о подозрении. Потому что в предыдущем варианте "умышленность" причинения смерти Кузнецову, хотели доказывать, в частности, тем, что Сергей специально для этого носил с собой "холодное оружие". Даже подогнали экспертизу для этих целей", - написал адвокат.

"Хотя как видите, этот и подобные ножи свободно продаются во всех оружейных сетях и в интернет-магазинах", - добавил он.

Фото: facebook.com/vitaliy.kolomiets

Напомним, 7 июня Стерненко опубликовал повестку, согласно которой его вызывают в качестве свидетеля 9 июня в Главное следственное управление СБУ для вручения письменного уведомления о подозрении. По словам Стерненко, подозрение подготовили по ст. 115 - умышленное убийство.

Стерненко - бывший глава местного отделения "Правого сектора" в Одессе. Также он был активным участником протестных акций в связи с застройкой территории так называемого Летнего театра в Одессе. Вечером 24 мая 2018 года он оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

В интервью LB.ua Стерненко говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.

Это было третье нападение на Стерненко меньше чем за полгода.