Венедиктова заявила о "конфликте интересов" в деле по заявлению Стерненко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в Национальное агентство по предупреждению коррупции о возможном конфликте интересов в деле о внесении ею недостоверных данных в декларацию, которое начало Национальное антикоррупционное бюро Украины по заявлению активиста Сергея Стерненко.
Об этом говорится в видеообращении Ирины Венедиктовой, обнародованном пресс-службой Офиса генпрокурора.
"Заявитель по делу - лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса генпрокурора. Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом производстве", - сказала генпрокурор.
Венедиктова также подчеркнула, что "уважает правоохранительные органы" и "не имеет сомнений в их профессиональности".
"Генеральный прокурор ничем не отличается от других украинцев. Однако должен проявлять высокий уровень ответственности. Поэтому мои действия были и сейчас есть исключительно в рамках закона", - подчеркнула генпрокурор.
Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что следствие предъявит подозрение активисту Сергею Стерненко за смертельное ранение человека в мае 2018 года.
В ответ Стерненко написал на нее заявление из-за незадекларированных часов.
Высший антикоррупционный суд рассмотрел жалобу активиста и обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой по жалобе Стерненко.