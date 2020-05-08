Венедиктова заявила о "конфликте интересов" в деле по заявлению Стерненко

Генпрокурор подчеркнула, что действует "исключительно в рамках закона".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в Национальное агентство по предупреждению коррупции о возможном конфликте интересов в деле о внесении ею недостоверных данных в декларацию, которое начало Национальное антикоррупционное бюро Украины по заявлению активиста Сергея Стерненко.

Об этом говорится в видеообращении Ирины Венедиктовой, обнародованном пресс-службой Офиса генпрокурора.

"Заявитель по делу - лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса генпрокурора. Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом производстве", - сказала генпрокурор.

Венедиктова также подчеркнула, что "уважает правоохранительные органы" и "не имеет сомнений в их профессиональности".

"Генеральный прокурор ничем не отличается от других украинцев. Однако должен проявлять высокий уровень ответственности. Поэтому мои действия были и сейчас есть исключительно в рамках закона", - подчеркнула генпрокурор.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что следствие предъявит подозрение активисту Сергею Стерненко за смертельное ранение человека в мае 2018 года.

В ответ Стерненко написал на нее заявление из-за незадекларированных часов.

Высший антикоррупционный суд рассмотрел жалобу активиста и обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой по жалобе Стерненко.